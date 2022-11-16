. Наталья Водянова рассказала о первой встрече с сестрой
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Наталья Водянова рассказала о первой встрече с сестрой

Наталья Водянова рассказала о первой встрече с сестрой
Модель Наталья Водянова поделилась интимным моментом. Маша Кусакина сменила имя в Америке. Наталья Водянова призналась американскому Vogue, что у нее есть еще третья сестра Маша. Сейчас ее зовут Джениффер Бернс и живет она в США, куда ее увезли приемные родители. По словам модели, ее мать отказалась от новорожденной девочки из-за бедности. А когда Наталья Водянова стала хорошо зарабатывать, поспешила в Нижний Новгород, чтобы забрать малышку из детдома, но было поздно — ее удочерили. Поиски с детективами не дали результата
Дженнифер всегда знала, что она приемная и родом из России. А после ДНК-теста в ней пришло письмо от сестер — Натальи Водяновой и Кристины Кусакиной. «Мы тебя искали всегда», — написали они. Потом произошла трогательная встреча с родной мамой. «Она просто смотрела и обнимала меня. Это был интимный момент», — поведала Дженнифер. По словам Водяновой, ее третья сестра — копия их матери.
# Шоу-бизнес Водянова Наталья
По материалам: z-aya

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