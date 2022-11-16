. Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
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Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине

Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на УкраинеИзвестный нацистскими и расистскими взглядами норвежец записался в «Иностранный легион»

Известный на родине своей активной поддержкой нацизма норвежец записался в Иностранный легион на Украине. Об этом сообщает NRK.

22-летний гражданин Норвегии в прошлом был осужден за хранение и кражу оружия. Его остановили с большой партией запчастей для оружия, которую он вез из Германии. Кроме того, мужчина часто публиковал кадры с нацистской символикой и открыто высказывал расистские взгляды. В течение года он ездил на Украину, чтобы присоединиться к «Иностранному легиону», что подтвердил директор по коммуникациям группировки. При этом неизвестно, к какому именно подразделению был прикреплен норвежец и как долго пробыл в рядах наемников. Как сообщает издание, норвежец уже вернулся домой.

NRK также нашло несколько доказательств того, что норвежец действительно был на Украине в рядах иностранных наемников. Так, например, в августе норвежец опубликовал в соцсетях фото с красным нацистским флагом и флагом с гербом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). При этом служба безопасности Норвегии не раз указывала, что люди с экстремистскими взглядами, побывавшие в зоне боевых действий, угрожают безопасности страны. Тем не менее этот конкретный случай был оставлен без комментариев.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников. В первую входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, во вторую — наемники из восточноевропейских государств, третья представляет собой «грузинский легион».

1 ноября в Минобороны России сообщили, что более 190 иностранных наемников были уничтожены за последние две недели в зоне проведения специальной военной операции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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