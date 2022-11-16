. Оксана Федорова рассказала, как отказала самому Дональду Трампу
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Оксана Федорова рассказала, как отказала самому Дональду Трампу

Оксана Федорова рассказала, как отказала самому Дональду Трампу
«Мисс Вселенная-2002», телеведущая Оксана Федорова  призналась, почему лишилась громкого титула. Единственная коронованная россиянка за все 70 лет конкурса «Мисс Вселенная» и единственная победительница, отказавшаяся от титула, редко дает интервью. С замужеством и рождением детей Оксана Федорова погрузилась в семейные хлопоты. Но для YouTube-канале «Откройте, Давид!» королева красоты сделала исключение и рассказала, как 20 лет назад лишилась короны одного из самых престижных бьюти-смотров. Для этого ей пришлось отказать самому Дональду Трампу - в ту пору еще не президенту США, а владельцу компании-организатора конкурса. После демарша россиянки Трамп вынужден был назначить новую «Мисс Вселенная-2002»: ей стала Жюстин Пасек из Панамы. Передачу звания объяснили тем, что победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не покидала Россию.
«С одной стороны, я понимала, что меня ждет. В России - кандидатская диссертация и работа на кафедре (Федорова училась в Санкт-Петербургском университете МВД РФ), а тут - гламур, шоу-бизнес, обучение в школе кино и телевидения в Нью-Йорке, сплошь радужные перспективы», - вспомнила те события Оксана. «Но сердце и внутренние ощущения никто не отменял. В какой-то момент я отчетливо поняла, что мне надо прервать пребывание в статусе "Мисс Вселенная" и вернуться на Родину. Было два пути развития. Первый - все бросить и уехать, а второй - доносить корону до конца года, передать ее следующей победительнице и закончить учебу в Нью-Йорке. Внутри меня Россия и Америка сошлись в жестоком поединке», - продолжила Федорова. По словам Оксаны, каждый день она просыпалась, раздираемая этими мыслями, и в конце концов, угнетенное состояние не укрылось от директора конкурса Полы Шугарт. Тогда у них состоялся следующий диалог. «Мне некомфортно. Мое сердце подсказывает, что я должна уехать», - призналась «мисс». «Мы не можем настаивать, но это прецедент. И мы будем защищать свою репутацию», - ответила ей Пола. Ну а дальше в ход пошла тяжелая артиллерия: взбрыкнувшую победительницу вызвали на ковер к Дональду Трампу.
«Он сказал: "Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне? Ты заняла чужое место!". Но я была на своем месте, просто так сложилась ситуация, - объяснила Оксана. - В этом разговоре я попросилась в уборную, чтобы позвонить маме и подругам. И все подружки в один голос кричали: "Ты что, с ума сошла? Не вздумай возвращаться!". А мама, как мудрая женщина, ответила, что решение я должна принять сама. Через час мне уже дергали двери, надо было успокоиться и выйти из туалета с каким-то решением. И я поняла, что раз уж я завела этот разговор, я не могу отступить назад - будь что будет, главное, ввязаться в драку, а там разберемся. Я действительно по жизни разрушаю стереотипы, это мое призвание». Между тем, к успеху Оксаны Федоровой пока ни одной красавице из России так и не удалось приблизиться. С 2002 года большинство наших участниц «Мисс Вселенная» даже не входят в ТОП-20. Лучший результат с тех пор показала Вера Красова: она заняла четвертое место на конкурсе в 2008 году.
# Шоу-бизнес Федорова Оксана
По материалам: z-aya

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