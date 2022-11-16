. Опасно для жизни: почему нельзя брать чужие вещи с точки зрения эзотерики

Брать чужие вещи — это негигиенично и опасно с точки зрения эзотерики. Некоторые из них могут притянуть много проблем и несчастий, от которых потом будет трудно избавиться.

Почему нельзя брать чужие вещи

Если человек получил в дар от незнакомца какую-то вещь либо же нашел украшение, то это ни к чему хорошему не приведет. Каждый предмет способен вбирать и хранить в себе информацию, причем неважно какую — хорошую или плохую. Энергия, которая хранится в вещах, может передаваться от одного человека к другому.

Самым страшным в этом всем является то, что на них может быть порча или сглаз, которые сразу перейдут к следующему владельцу. Также все вещи хранят в себе память о минувших событиях. Если какой-то предмет был у неудачливого или плохого человека, то он будет нести негативный заряд и этим же заряжать нового обладателя.





Опасно брать чужие вещи еще и потому, что человек не знает, при каких обстоятельствах предыдущий владелец с ними расстался. Не исключено, что над некоторыми из них люди могли проводить разные ритуалы или заговоры, либо же наводили порчу. Если надеть данную вещь, то все плохое перейдет на человека.

Кроме всего прочего, на чужих вещах остаются микрочастички кожи бывшего владельца. Именно поэтому, если кто-то предлагает взять что-то чужое, лучше от этого отказаться, нежели потом страдать от неприятных последствий.

Бывают единичные случаи, когда вещь достается от успешного человека. В таком случае она принесет много удачи и счастья.

Эзотерики категорично настроены на вещи, которые люди отдают после усопших людей. Они считают, что их вовсе нельзя носить, а лучше отдать в церковь либо на благотворительность.

Все неоднозначно относительно вещей, которые дети донашивают друг за другом. Если они недружны и все время ссорятся, то вещи старшего ребенка будут подавлять энергетику младшего, что может плохо сказаться на его успехах и состоянии здоровья. В том случае, если дети хорошо ладят, то можно смело носить одежду и не думать ни о чем.

Почему нельзя брать чужие украшения





Драгоценные металлы и любые украшения намного сильнее впитывают энергетику человека и так же передают ее новому владельцу. Это значит, что нельзя передавать драгоценности другим поколениям, как и брать их у друзей либо врагов.

Каждый человек по-разному может ощущать влияние той или иной вещи, но у многих может появиться:

усталость;

слабость;

тревога;

подавленное состояние.

В редких случаях может произойти так, что у человека поменяется характер и привычки. Можно на минуту подумать, что в него вселилась другая личность.

Ни в коем случае нельзя брать вещи, которые кто-то оставил на улице, ведь у каждой из них имеется свой энергетический заряд. Любой, даже самый безобидный предмет может повлечь за собой много негативных последствий.

Как очистить найденную вещь





Если с найденной вещью не хочется расставаться, то можно провести обряд очищения и пользоваться ею дальше. Для этого можно применить один из следующих способов:

зажечь церковную свечу и провести вещь над ее пламенем, представляя, как из нее выжигается весь негатив;

окропить святой водой и прочесть молитву «Отче наш»;

очистить предмет при помощи благовоний. Самыми сильными в магическом плане являются цитрусовые ароматы.

Есть такие предметы, которые не получится очистить от энергетики бывшего владельца. В таком случае лучше от них избавиться или не принимать в дар.