. Описано будущее цен и спроса на нефть в 2023 году

Вадим Карасев

Экономист Смирнов спрогнозировал рост цен на нефть в 2023 году до 100 долларов за баррель

Цены и спрос на нефть в 2023 году продолжат расти, спрогнозировал доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Также, по его мнению, мировая экономика будет испытывать новые «шоки предложения». Своим прогнозом о том, как будет развиваться сырьевой рынок в будущем году, специалист поделился с «Лентой.ру».

Рост цены и спроса

В течение 2022 года мировые цены на нефть имели устойчивую тенденцию к росту, заявил Смирнов. Этот процесс нельзя назвать быстрым, поскольку все мир находился в иллюзии ожидания снижения спроса по мере замедления экономического роста, добавил специалист. Он отметил, что опережающий рост цен над изменениями в потреблении и предложении нефти на мировом рынке обусловил всплеск спекулятивных сделок, что еще больше раскачало рынок.

«Значительная часть инфляции, наблюдаемой в последнее время, вызвана ростом цен на сырье. Страны прекрасно понимают, что для противостояния скачку мировых цен на нефть важнейшим фактором является рост поставок и даже объявление о будущих поставках, что важно также и для демпфирования инфляционных ожиданий», — спрогнозировал Смирнов.

Этот рост будет незначительным, дополнил свой ответ специалист, до 100 долларов за баррель. Этого будет недостаточно, чтобы «отпугнуть» спрос, считает эксперт.

Несмотря на то, что ожидается замедление мирового спроса на нефть, оно будет компенсировано растущим дефицитом на других рынках энергетического сырья: газа и угля. «В частности, возможностей по замещению между разными видами энергетического сырья будет все меньше, поскольку рынки газа и угля также испытывают дефицит, и спрос на нефть продолжит своей рост уже в 2023 году», — высказался Смирнов.

Эта тенденция уже почти сложилась, указал эксперт по энергетике. Ссылаясь на данные ОПЕК, он указал, что в третьем квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом мировое потребление нефти почти не изменилось и, по прогнозам организации, будет медленно расти в ближайшем году.

Дальнейший сценарий развития

В дальнейшем динамика цен во многом будет зависеть от масштабности и продолжительности антироссийских санкций, счел Смирнов. «Дефицит нефти на мировом рынке во многом обусловлен сокращением поставок из России и нежеланием стран ОПЕК наращивать добычу», — заключил он.

Эксперт заявил, что влияние санкций в отношении российской экономики на мировой рынок нефти будет долгосрочным. «Уход ряда нефтяных компаний из России неизбежно приведет к сокращению добычи. В свою очередь, санкции ЕС и США против судоходных компаний, перевозящих российскую нефть, а также третьих стран, покупающих ее, также могут выступить значимым фактором роста цен», — высказался специалист.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря. В те же сроки ЕС, а также Великобритания планируют запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен.

Пока конкретика в связи с новыми ограничениями не ясна, и из-за неопределенности суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море: страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до 5 декабря. Параллельно объемы поставок в преддверии санкций возросли, и скачок, по-видимому, может отражать попытку успеть доставить нефть до введения новых запретов не только для европейских, но и для мировых покупателей.