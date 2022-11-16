. Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили изменения в фигуре
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Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили изменения в фигуре

Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили изменения в фигуре
Актер Павел Прилучный пришел на премьеру фильма «Слон» с Зепюр Брутян, которую заподозрили в беременности. 26-летняя Зепюр Брутян опубликовала в соцсети видео с очередной кинопремьеры, которую она посетила вместе с Павлом Прилучным. На этот раз актер представил публике фильм «Слон», где он сыграл главную роль. Супруга похвалила артиста за прекрасную работу и призналась, что не сдержала слез во время просмотра триллера.
«С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела. Это одна из любимых твоих ролей! Превосходная актерская работа. Столько разных эмоций в течение часа. Горжусь тобой! Очень!», — заявила Брутян.
Однако Прилучному не удалось стать главной фигурой вечера, потому что все внимание публики приковала к себе Зепюр. На премьеру супруга артиста пришла в темном платье в пол с оригинальным принтом. Звезда сериала «В клетке» отдала предпочтение довольно консервативному образу и попыталась не подчеркивать свою фигуру, но многие все равно заметили округлившийся живот Брутян и немедленно заподозрили ее в беременности.
«Она в положении?», «Я тоже так думаю!», «Уже можно поздравлять Павла?», «Боже, какая красивая пара!», — переполошились интернет-пользователи. Стоит отметить, что последнее время жена Прилучного, действительно, одевается в просторные платья или маскирует фигуру объемной верхней одеждой, хотя еще летом артистка не стеснялась щеголять перед камерами в пикантных мини-платьях даже в прохладную погоду.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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