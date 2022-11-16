. Почему одежду нужно стирать в газировке, а ванну чистить грейпфрутом: необычные лайфхаки

Благодаря необычным лайфхакам, каждая хозяйка сможет узнать, зачем нужно стирать одежду в газировке и почему ванную следует чистить грейпфрутом. Эти способы помогут быстро справиться с поставленной задачей и освободить время для любимого дела.

Необычные лайфхаки, которые упростят жизнь каждой хозяйки

Чистка ванны грейпфрутом

Мало кто может представить себе, что с помощью грейпфрута можно легко справиться с любыми загрязнениями в ванной. Чтобы это сделать, потребуется разрезать фрукт на две половинки и натереть ими внутреннюю поверхность ванны, особенно уделяя внимание местам с серьезным налетом. Разводы и другие отложения тут же исчезнут.

Главная особенность данного способа заключается в том, что ванная наполняется приятным цитрусовым ароматом. Кроме ванны, этим фруктом можно очистить и чайник.





Газировка для стирки

Газированная вода считается наиболее действенным средством, которое может справиться с самыми сильными пятнами. Для этого потребуется замочить вещи в газировке и оставить их на 30 минут. По истечению указанного времени вещи следует прополоскать и поместить в стиральную машинку. При стирке светлой одежды нужно проявлять осторожность, потому что она может полинять. Лучше всего данный способ применять для темных вещей. На них не останется ни единого следа от пятна.

Чистка решетки газовой плиты

Те, кто регулярно пользуются газовой плитой, знают, что ее очень сложно отмыть от нагара и грязи. Самым простым и проверенным способом является ее нагревание. Под воздействием высоких температур нагар очень быстро отвалится.

Чтобы решить данную задачу, решетку можно взять с собой в поход или на дачу, и подержать немного над огнем. После этого можно спокойно убрать весь нагар, используя губку либо же металлическую щетку.





Антистатик из подручных средств

Антистатик является незаменимым средством, которое позволяет предотвратить прилипание платья или юбки к колготкам. Но у него есть более доступная и дешевая альтернатива, о которой мало кто знает — это лимонная кислота. Потребуется взять 5 грамм лимонной кислоты и добавить к порошку в стиральную машину. Если стирка ручная, тогда можно добавить кислоту во время полоскания, после этого вещи не будут электризоваться.

Чистка рук от неприятного запаха

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятным запахом, который остается после чистки рыбы или нарезки петрушки. Вымыть руки после этого невозможно, даже мыло не справится с этой задачей.

Обладательницам кухонной раковины, которая выполнена из нержавеющей стали, повезло больше всего. Главная хитрость заключается в том, что руки можно потереть о ее край и затем помыть под водой. После этого не останется никакого неприятного запаха.





Все дело в том, что источником неприятного запаха являются серные соединения, которые остаются на коже человека после контакта с определенными видами продуктов. Но при взаимодействии с нержавеющей сталью этот эффект нейтрализуется.