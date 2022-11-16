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Появились кадры с места атакованной нефтебазы в Орловской области

В сети появились кадры атакованной нефтебазы в селе Стальной Конь в Орловской области

В сети появились кадры нефтебазы в селе Стальной Конь в Орловской области, которая была атакована беспилотником. Их публикует RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, что один из резервуаров с топливом поврежден — в нем небольшая дыра.

Появились кадры с места атакованной нефтебазы в Орловской области


Фото: телеграм-канал «RT на русском»

О случившемся в Орловской области стало известно утром в среду, 16 ноября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в районе четырех утра по местному времени, никто не пострадал.

Село Стальной Конь, где располагается нефтебаза, находится в более чем 170 километрах от границы с Украиной.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в Орловской области режим повышенной готовности. Подобные меры также касаются Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них ввели средний уровень реагирования.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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