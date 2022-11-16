. Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе

Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по ЕвропеПокинувшая Россию певица Монеточка анонсировала тур по городам Европы

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая покинула Россию после начала спецоперации, анонсировала тур по городам Европы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дорогие друзья! Сообщаю вам легендарную новость. Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», — рассказала исполнительница.

Артистка сообщила, что выступит с концертами в городах Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Израиля. По ее словам, в ближайшее время в расписание тура добавится еще несколько мест. Монеточка подчеркнула, что ее дочь Нина, которую певица родила в августе 2022-го, отправится на гастроли вместе с ней.

Тур артистки продлится с 12 по 22 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты певцу Стасу Костюшкину полумиллиона рублей.

Уточняется, что исполнительница проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Козлов организовал погром во время ссоры с Опенченко
Козлов организовал погром во время ссоры с Опенченко
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж
Татьяна Васильева продолжает бороться за своих внуков
Татьяна Васильева продолжает бороться за своих внуков
У Екатерины Вилковой самый скромный райдер
У Екатерины Вилковой самый скромный райдер
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
Алена Свиридова показала 39-летнего сына, живущего в Канаде
Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог
Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет,
Директор театра Вахтангова прокомментировал увольнение главного режиссера
Директор театра Вахтангова прокомментировал увольнение главного
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет расставания. Обнародованы первые совместные фото
Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет расставания.
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ

Топ на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут возникнуть конфликтные ситуации
Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 1922-2022»
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В
В России упал спрос на кредитные карты
В России упал спрос на кредитные карты
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)
Забавный комикс для хорошего настроения (15 фото)

Еще по теме

Певица Монеточка впервые стала матерью
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Певица Монеточка впервые стала мамой
Земфира выпустила новый мини-альбом