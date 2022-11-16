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Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТОПремьер Польши заявил, что страна не будет применять четвертую статью договора НАТО

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО о срочных консультациях. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Комментируя падение двух ракет на территории страны 15 ноября, он заявил, что это не была намеренная атака на Польшу, отсутствовал план нападать на территорию страны.

«Поэтому мы не запустили 4-ю статью, но держали ее про запас», — сказал Моравецкий, добавив, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО.

«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи», — заключил премьер страны.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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