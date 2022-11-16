. Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»

Вадим Карасев

«Ъ»: польская Orlen подала заявку на получение российской нефти по «Дружбе» в 2023 году

Польская госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн российской нефти по трубопроводу «Дружбе» в 2023 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник с российской стороны. Собеседник издания в польской нефтяной отрасли подтвердил информацию.

Эмбарго Евросоюза на российскую нефть не касается трубопроводных поставок, однако Варшава, получающая нефть по северной ветке «Дружбы», официально говорила, что откажется от нее с начала следующего года. Пока поставки по долгосрочным контрактам на 2,4 миллиона тонн в год до 2024 года и на 3,6 миллиона тонн в год продолжаются. Второй из них, по-видимому, должен действовать в течение двух первых месяцев 2023-го, что в совокупности дает именно три миллиона тонн.

В «Транснефти» прокомментировали, что могут отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Белоруссию. В Orlen заявили, что переданный российской стороне запрос «представляет собой техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов [на поставку нефти из России], которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». Там утверждают, что процедура «представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности» нефтепровода.

Притом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 14 ноября заявил о намерении добиться наложения санкций на поставки нефти по «Дружбе», объяснив, что в таком случае стране не придется платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. «Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал глава МИД.