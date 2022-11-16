. Популярный комик рассказал о реакции сына на его поцелуй с мужчиной в эфире ТНТ

Вадим Карасев

Комик Дорохов рассказал, что сын удивился его поцелую с мужчиной в шоу «Игра» на ТНТ

Популярный комик Денис Дорохов рассказал, как один из сыновей отреагировал на его поцелуй с мужчиной в эфире юмористического шоу «Игра» на канале ТНТ. Подробности он раскрыл во время разговора с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой для ее проекта Agentshow. Запись беседы доступна на YouTube.

Дорохов отметил, что его не было дома в тот момент, когда по телевизору показывали выпуск «Игры», в котором была сцена с поцелуем. По словам комика, один из сыновей смотрел этот выпуск вместе с матерью и удивился, когда отец поцеловался с другим мужчиной.

«Мне жена сказала, что вот он смотрел-смотрел. И в момент, когда поцелуй произошел, он [удивленно] посмотрел на маму, то есть на жену. И она говорит [ему], мол, чего ты, шутка же. Все», — вспомнил Дорохов.

Комик в шутку добавил, что в будущем это может отразиться на его сыне. «Какой-то психоаналитик скажет, что из-за этого (сцены с поцелуем двоих мужчин в «Игре» — прим. «Ленты.ру») он, видите, платья надевает», — поиронизировал комик.

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двоих мужчин показали на ТНТ в октябре 2021 года. Во время передачи Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Сборная Камызякского края» Александра Панекина, который играл жениха. После выхода шоу депутаты Госдумы сообщили о намерении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя между мужчинами. В отношении ТНТ возбудили административное дело за пропаганду ЛГБТ.

2 ноября представители ТНТ сообщили о приостановке съемок «Игры». Телеканал объяснил это решение пандемией COVID-19. Также была приостановлена трансляция уже отснятых выпусков передачи. Комментируя приостановку съемок, Дорохов заявил, что это никак не связано с поцелуем.

Денис Дорохов — комик, участник команды КВН «Сборная Камызякского края», ведущий шоу «Я тебе не верю» на ТНТ. Вместе с женой Эльвирой воспитывает двоих сыновей — Артема и Богдана.