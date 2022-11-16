. Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу

Фигуристка Татьяна Тотьмянина, несмотря на травму ноги, решила продолжить участие в «Ледниковом периоде». Татьяна Тотьмянина, накануне вечером получившая травму на съемках «Ледникового периода», вернулась на площадку проекта. Фигуристка вышла на каток вместе с партнером, актером Иваном Колесниковым, чтобы выступить перед судьями, как и было запланировано. Поклонники спортсменки сначала порадовались за нее, решив, что олимпийская чемпионка не сильно пострадала при падении, но Алексей Ягудин поспешил всех расстроить. Супруг Татьяны сообщил, что она катается «на уколах», чтобы не подводить съемочную команду и Колесникова, однако нога ее не в порядке.«У нее немного поврежден мениск. Вытекла оттуда жидкость. Есть небольшие проблемы со связками. Вчера сделали КТ и МРТ. Но Таня решила сегодня кататься на съемках «Ледникового». На уколах. Те, кто знает Таню, этим не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого cлово «надо» означает надо, а не «возможно», — цитирует Ягудина портал Super. Напомним, трагический инцидент с Тотьмяниной произошел во время выступления. Партнер фигуристки не смог сделать поворот, упал и случайно задел коньком по ноге спортсменки. Татьяна, судя по кадрам с площадки, испытала сильную боль и даже расплакалась, но все же завершила номер и лишь потом позволила унести ее за кулисы, потому что идти самостоятельно уже не могла. К слову, Тотьмянина не первая, кто травмировался на «Ледниковом периоде». Еще до начала съемок Наталья Подольская упала и ударилась лицом об лед. Певица так сильно рассекла подбородок, что ей пришлось накладывать швы.