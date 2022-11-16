. Принц Гарри - подкаблучник, заявил психолог
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Принц Гарри - подкаблучник, заявил психолог

Принц Гарри - подкаблучник, заявил психолог
Психолог рассмотрел отношения Принца Гарри и Меган Маркл. Психолог не сомневается в расставании пары. Психолог Вероника Степанова считает, что между принцем Гарри и Меган Маркл действительно пробежала кошка. Она заявила, что это видно невооруженным глазом.
«Я даже вижу, как он говорит сейчас, что был загипнотизирован, потерял себя. Он такой прям внучок бабушки, подкаблучник классический», — заявила она. При этом Степанова считает, что Маркл поставила перед собой четкую цель — влюбить в себя богатого мужчину во что бы то ни стало. Но удержать не смогла.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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