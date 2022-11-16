. Принц Гарри - подкаблучник, заявил психолог

Психолог рассмотрел отношения Принца Гарри и Меган Маркл. Психолог не сомневается в расставании пары. Психолог Вероника Степанова считает, что между принцем Гарри и Меган Маркл действительно пробежала кошка. Она заявила, что это видно невооруженным глазом.«Я даже вижу, как он говорит сейчас, что был загипнотизирован, потерял себя. Он такой прям внучок бабушки, подкаблучник классический», — заявила она. При этом Степанова считает, что Маркл поставила перед собой четкую цель — влюбить в себя богатого мужчину во что бы то ни стало. Но удержать не смогла.