. Принц Гарри поссорился с королевской семьей

Принц Гарри не сможет помириться с родней. Принц Уильям (Prince William) и принц Гарри (Prince Harry) с женами присутствовали на похоронах Елизаветы II. Братья даже совершили совместный выход в свет и, казалось бы, смогли преодолеть разногласия. Однако королевский эксперт Кристофер Андерсон обратил внимание на то, что муж Кейт Миддлтон по-прежнему испытывает неприязнь к Гарри. Автор книги «Король: жизнь Карла III» проанализировал короткую поездку герцогов Сассекских в Великобританию и пришел к выводу, что супруги конфликтуют с Виндзорами. В качестве примера эксперт привел тот факт, что Гарри не разрешали надеть форму, в отличие от Эндрю и Эдварда. При том, что первый был лишен воинских званий после секс-скандала, а второй не служил в армии. «Очевидно, в результате этого возник переполох. Чарльз позволил Гарри надеть форму на памятную церемонию внуков. Но мне никогда не казалось, что Сассексы чувствовали себя комфортно во время похорон – им не терпелось уйти. И, конечно, думаю, что Уильям всё еще таит обиду», — пояснил Кристофер. Эксперт также высказался о совместном появлении четверки на мероприятии у Виндзорского замка. Меган Маркл присоединилась к мужу, Кейт Миддлтон и Уильяму, чтобы пообщаться со скорбящими британцами. Этот жест не показался Андерсону искренним. «Между ними не существует никакой связи. Они все разошлись в разные стороны. Не думаю, что это может закончиться хорошо. Если у них когда-либо и был шанс исправить всё, я полагаю, что это он и был. Но опять же, эта книга нависла над каждым», — высказался Кристофер в эфире подкаста. С ним согласилась ведущая. Кинси Скофилд предположила, что ситуацию обострили выпуски подкастов Маркл. «И Netflix! В то время каждую неделю Меган говорила в подкасте нечто, что намекало на ее несчастье в течение нескольких лет, в ее случае, на годы жизни в монархии. Так что каждую неделю королевская семья получает удары с большими отсылками к «чувству подавленности» Меган и «ее амбициям как ругательному слову». Так что я уверена, что семья была сыта по горло в то время», — цитирует Express.Uk Кинси.