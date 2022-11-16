Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя класть в гроб покойного, а что можно и нужно
Раньше люди верили, что загробный мир ничем не отличается от земного. Многие считали, что какие-то вещи, которыми человек пользовался, когда был жив, понадобятся ему и после ухода на тот свет. Но мало кто знает, что можно и нужно класть в гроб к покойному, а что категорически запрещено.
Что можно и нужно положить в гроб покойного
Во время организации похорон каждая нация соблюдает определенные правила. При погребении некоторые предметы кладут в гроб, а какие-то убирают. Но есть некоторые вещи, которые не поддаются запретам, и их кладут на усмотрение родственников.
Выбирая погребальные предметы, необходимо обратить особое внимание на возраст и предпочтения человека при его жизни. Одежду для покойного необходимо выбирать согласно его типажу, который ему раньше нравился.
В гроб разрешается положить следующее:
- погребальную одежду;
- венчик;
- рукописание;
- нательный крестик;
- погребальную пеленку или саван;
- личные вещи покойного;
- веревки, которыми связывали ему ноги и руки;
- сантиметр, которым измеряли его параметры.
Мужчинам разрешается положить в гроб все их медали, награды и грамоты. Если при жизни он хотел, чтобы его похоронили с чем-то особенным, то после кончины нужно выполнить его последнюю волю. Если мужчина был госслужащим и носил специальную форму, то ее можно положить в гроб. Если же при жизни он просил похоронить его в ней, то это желание нужно исполнить. Если это маленький мальчик, тогда разрешается положить ему детские игрушки, одев его в новый брючный костюм.
Женщинам разрешено класть в гроб любимые украшения, аксессуары, платок или шляпу. Молодых и незамужних девушек нужно нарядить в свадебное платье и фату. Если это маленькая девочка, то рядом с ней можно положить любимые игрушки и надеть на нее новое красивое платье. Усопшим беременным женщинам в могилу тоже можно класть игрушки.
Что запрещено класть в гроб
При погребении усопшего в его гроб запрещается класть:
- иконы;
- обручальные кольца;
- деньги;
- часы, расчески или куклы;
- живые цветы;
- рисунки, фото и картины;
- сигареты и спиртные напитки;
- оружие;
- мобильный телефон.
Живые цветы ни в коем случае нельзя класть к телу, потому что от веществ, которые они выделяют, тело будет синеть и издавать неприятный запах. Их раскладывают на ту сторону, где лежат ноги. Важным условием является количество цветов — оно должно быть только четным.
В случае возникновения каких-либо вопросов или споров, следует обратиться за помощью к священнослужителям. Они подскажут, как поступить правильно, а также расскажут, что можно делать и чего нельзя.
При выборе цветов, стоит также обратить внимание, что юным девушкам лучше приобрести белые или розовые оттенки, которые будут подчеркивать их невинную душу и чистоту. Женщинам от 30 лет и старше можно выбрать красные, сиреневые, желтые цветы.
Важным условием является возложение искусственных цветов на могилу.