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Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя класть в гроб покойного, а что можно и нужно

Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя класть в гроб покойного, а что можно и нужно

Раньше люди верили, что загробный мир ничем не отличается от земного. Многие считали, что какие-то вещи, которыми человек пользовался, когда был жив, понадобятся ему и после ухода на тот свет. Но мало кто знает, что можно и нужно класть в гроб к покойному, а что категорически запрещено.

Что можно и нужно положить в гроб покойного

Во время организации похорон каждая нация соблюдает определенные правила. При погребении некоторые предметы кладут в гроб, а какие-то убирают. Но есть некоторые вещи, которые не поддаются запретам, и их кладут на усмотрение родственников.

Выбирая погребальные предметы, необходимо обратить особое внимание на возраст и предпочтения человека при его жизни. Одежду для покойного необходимо выбирать согласно его типажу, который ему раньше нравился.


В гроб разрешается положить следующее:

  • погребальную одежду;
  • венчик;
  • рукописание;
  • нательный крестик;
  • погребальную пеленку или саван;
  • личные вещи покойного;
  • веревки, которыми связывали ему ноги и руки;
  • сантиметр, которым измеряли его параметры.

Мужчинам разрешается положить в гроб все их медали, награды и грамоты. Если при жизни он хотел, чтобы его похоронили с чем-то особенным, то после кончины нужно выполнить его последнюю волю. Если мужчина был госслужащим и носил специальную форму, то ее можно положить в гроб. Если же при жизни он просил похоронить его в ней, то это желание нужно исполнить. Если это маленький мальчик, тогда разрешается положить ему детские игрушки, одев его в новый брючный костюм.

Женщинам разрешено класть в гроб любимые украшения, аксессуары, платок или шляпу. Молодых и незамужних девушек нужно нарядить в свадебное платье и фату. Если это маленькая девочка, то рядом с ней можно положить любимые игрушки и надеть на нее новое красивое платье. Усопшим беременным женщинам в могилу тоже можно класть игрушки.

Что запрещено класть в гроб


При погребении усопшего в его гроб запрещается класть:

  • иконы;
  • обручальные кольца;
  • деньги;
  • часы, расчески или куклы;
  • живые цветы;
  • рисунки, фото и картины;
  • сигареты и спиртные напитки;
  • оружие;
  • мобильный телефон.

Живые цветы ни в коем случае нельзя класть к телу, потому что от веществ, которые они выделяют, тело будет синеть и издавать неприятный запах. Их раскладывают на ту сторону, где лежат ноги. Важным условием является количество цветов — оно должно быть только четным.

В случае возникновения каких-либо вопросов или споров, следует обратиться за помощью к священнослужителям. Они подскажут, как поступить правильно, а также расскажут, что можно делать и чего нельзя.

При выборе цветов, стоит также обратить внимание, что юным девушкам лучше приобрести белые или розовые оттенки, которые будут подчеркивать их невинную душу и чистоту. Женщинам от 30 лет и старше можно выбрать красные, сиреневые, желтые цветы.


Важным условием является возложение искусственных цветов на могилу.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

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