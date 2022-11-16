. Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя класть в гроб покойного, а что можно и нужно

Раньше люди верили, что загробный мир ничем не отличается от земного. Многие считали, что какие-то вещи, которыми человек пользовался, когда был жив, понадобятся ему и после ухода на тот свет. Но мало кто знает, что можно и нужно класть в гроб к покойному, а что категорически запрещено.

Что можно и нужно положить в гроб покойного

Во время организации похорон каждая нация соблюдает определенные правила. При погребении некоторые предметы кладут в гроб, а какие-то убирают. Но есть некоторые вещи, которые не поддаются запретам, и их кладут на усмотрение родственников.

Выбирая погребальные предметы, необходимо обратить особое внимание на возраст и предпочтения человека при его жизни. Одежду для покойного необходимо выбирать согласно его типажу, который ему раньше нравился.





В гроб разрешается положить следующее:

погребальную одежду;

венчик;

рукописание;

нательный крестик;

погребальную пеленку или саван;

личные вещи покойного;

веревки, которыми связывали ему ноги и руки;

сантиметр, которым измеряли его параметры.

Мужчинам разрешается положить в гроб все их медали, награды и грамоты. Если при жизни он хотел, чтобы его похоронили с чем-то особенным, то после кончины нужно выполнить его последнюю волю. Если мужчина был госслужащим и носил специальную форму, то ее можно положить в гроб. Если же при жизни он просил похоронить его в ней, то это желание нужно исполнить. Если это маленький мальчик, тогда разрешается положить ему детские игрушки, одев его в новый брючный костюм.

Женщинам разрешено класть в гроб любимые украшения, аксессуары, платок или шляпу. Молодых и незамужних девушек нужно нарядить в свадебное платье и фату. Если это маленькая девочка, то рядом с ней можно положить любимые игрушки и надеть на нее новое красивое платье. Усопшим беременным женщинам в могилу тоже можно класть игрушки.

Что запрещено класть в гроб





При погребении усопшего в его гроб запрещается класть:

иконы;

обручальные кольца;

деньги;

часы, расчески или куклы;

живые цветы;

рисунки, фото и картины;

сигареты и спиртные напитки;

оружие;

мобильный телефон.

Живые цветы ни в коем случае нельзя класть к телу, потому что от веществ, которые они выделяют, тело будет синеть и издавать неприятный запах. Их раскладывают на ту сторону, где лежат ноги. Важным условием является количество цветов — оно должно быть только четным.

В случае возникновения каких-либо вопросов или споров, следует обратиться за помощью к священнослужителям. Они подскажут, как поступить правильно, а также расскажут, что можно делать и чего нельзя.

При выборе цветов, стоит также обратить внимание, что юным девушкам лучше приобрести белые или розовые оттенки, которые будут подчеркивать их невинную душу и чистоту. Женщинам от 30 лет и старше можно выбрать красные, сиреневые, желтые цветы.





Важным условием является возложение искусственных цветов на могилу.