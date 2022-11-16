. Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»

Вадим Карасев

Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в продолжении «Гарри Поттера»

Британский актер Рэйф Файнс заявил о том, что готов сыграть персонажа по имени Волан-де-Морт в продолжении серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Артист побывал на премьере фильма «Меню», в котором принял участие. Там у Файнса поинтересовались, согласился бы он вновь исполнить роль волшебника, если бы студия Warner Bros. начала работу над созданием продолжения «Гарри Поттера».

«Конечно, конечно. Без сомнения», — поделился актер.

Ранее стало известно, что киностудия захотела снять новые фильмы про Гарри Поттера с согласия Джоанн Роулинг, автора книг о Гарри Поттере. «Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — заявил исполнительный директор компании Warner Bros. Дэвид Заслав.

В конце октября Рэйф Файнс поддержал Роулинг после обвинений в трансфобии. Артист назвал отвратительными и ужасными оскорбления в адрес писательницы.