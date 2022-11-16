. Россия одолжит Белоруссии более ста миллиардов на развитие импортозамещения

Вадим Карасев

Россия одолжит Белоруссии 105 млрд российских рублей на развитие импортозамещения

Россия одолжит Белоруссии более 105 миллиардов российских рублей на развитие импортозамещения — 16 ноября Москва и Минск подписали соответствующее соглашение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совмина Белоруссии.

В Минске уточнили, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. «В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», — указали в белорусском Совмине.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели текущие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По данным Совмина, сейчас ведется работа по реализации 28 союзных программ экономической интеграции.

В конце октября стало известно, что из российского бюджета выделят деньги на спасение белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от западных санкций и потери украинского рынка. Россия обеспечит своим импортерам белорусского дизельного топлива демпферные выплаты, так как без них поставки оказываются убыточными.

В одной из отраслей помощь Москвы Белоруссии навредила отечественным производителям — производители цемента видят риски для российских заводов из-за импорта дешевой белорусской продукции. Поставки цемента из Белоруссии в Россию в сентябре-октябре взлетели на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тысяч тонн.

