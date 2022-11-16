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Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь

Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочьЖительница Воронежа морила голодом и оставляла без лечения свою полуторагодовалую дочь

Жительница Воронежа регулярно морила голодом и оставляла без лечения свою полуторагодовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 35-летняя женщина проживала с полуторагодовалым ребенком на улице Цимлянского. Она часто злоупотребляла алкоголем при дочери, не покупала ей необходимые вещи, не лечила и на длительный срок оставляла ребенка одного без еды.

Следователи сделали вывод, что россиянка умышленно поставила под угрозу жизнь и здоровье девочки, мать обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком. Женщина раскаялась и признала свою вину, дело будет направлено в суд. Незадолго до этого россиянку лишили родительских прав в отношении троих детей. Потерпевшая девочка и ее двухлетняя сестра изъяты из семьи.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Ростовской области годами издевался над собственным сыном. На протяжении шести лет он избивал ребенка и морил его голодом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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