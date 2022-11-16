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Росстат оценил ВВП России

Росстат оценил ВВП РоссииРосстат сообщил о снижении ВВП России на 4 процента в третьем квартале 2022 года

Снижение ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке, составило 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом следует из оценки Росстата, передает ТАСС.

В ходе расчета динамики ВВП Росстат использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема. В результате, товарооборот сократился на 22,6 процента, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4 процента, розничный товарооборот — на 9,1 процента, грузооборот — на 5,5 процента, обрабатывающие производства — на 2 процента. В то же время рост продемонстрировали сельское хозяйство и строительство — на 6,2 процента и 6,7 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет государственный долг России будет увеличиваться, однако не превысит уровня 20 процентов ВВП, показатель назван в плане деятельности Министерства финансов на 2022–2027 годы. При этом год назад в документе, посвященном периоду 2021-2026 годов, речь шла о повышении заимствований до 22 процентов от ВВП.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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