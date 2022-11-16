. Сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь
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Сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь

Сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь
По слухам, тайная сестра модели Натальи Водяновой это ее дочка, от которой она отказалась на заре карьеры. Ранее модель призналась, что у нее есть сестра в Америке. Новыми красками заиграла нашумевшая история про неожиданно появившуюся третью сестру Натальи Водяновой. Напомним, топ-модель рассказала американскому Vogue, что ее мать отказалась от четвертой дочки после родов, сославшись на бедность. И якобы надоумила ее на этот шаг сама модель. Читатели при этом заметили, что Водянова вовсе не была на тот момент нищей, она уже работала моделью и даже заключила контракт в Париже. Какая тут бедность?
Однако новая версия происходящего, которая сейчас обсуждается СМИ и пабликами, хоть как-то оправдывает поступок Натальи Водяновой и ее матери. «Обсуждают, что нашедшаяся через года сестра Натальи Водяновой на самом деле… ее дочь! Ну то есть у 18-летней Наташи карьера пошла в гору, модель с младенцем никому не нужна. А матери выкормить бы оставшихся двух дочек с проблемами со здоровьем, а тут еще одна. Вот Наташа и предложила сдать дочку приемным родителям. Совсем по-другому смотрится уже история, неправда ли?» — написал Telegram-канал «Только никому». В настоящий момент сестра Натальи Водяновой (модель настаивает на этом статусе) живет в Америке, зовут ее Дженнифер Бернс. Своих родственников из России она нашла благодаря тесту ДНК.
# Шоу-бизнес Водянова Наталья
По материалам: z-aya

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