По слухам, тайная сестра модели Натальи Водяновой это ее дочка, от которой она отказалась на заре карьеры. Ранее модель призналась, что у нее есть сестра в Америке. Новыми красками заиграла нашумевшая история про неожиданно появившуюся третью сестру Натальи Водяновой. Напомним, топ-модель рассказала американскому Vogue, что ее мать отказалась от четвертой дочки после родов, сославшись на бедность. И якобы надоумила ее на этот шаг сама модель. Читатели при этом заметили, что Водянова вовсе не была на тот момент нищей, она уже работала моделью и даже заключила контракт в Париже. Какая тут бедность?Однако новая версия происходящего, которая сейчас обсуждается СМИ и пабликами, хоть как-то оправдывает поступок Натальи Водяновой и ее матери. «Обсуждают, что нашедшаяся через года сестра Натальи Водяновой на самом деле… ее дочь! Ну то есть у 18-летней Наташи карьера пошла в гору, модель с младенцем никому не нужна. А матери выкормить бы оставшихся двух дочек с проблемами со здоровьем, а тут еще одна. Вот Наташа и предложила сдать дочку приемным родителям. Совсем по-другому смотрится уже история, неправда ли?» — написал Telegram-канал «Только никому». В настоящий момент сестра Натальи Водяновой (модель настаивает на этом статусе) живет в Америке, зовут ее Дженнифер Бернс. Своих родственников из России она нашла благодаря тесту ДНК.