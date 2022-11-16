. Сфера использования промышленных воздуходувок

Вадим Карасев

Промышленные воздуходувки представляют собой по сути большие вентиляционные системы, которые позволяют для процессов, использующихся в промышленности, обеспечивать периодический либо постоянный приток воздуха там, где это необходимо.

Используются воздуходувки промышленного типа в различных сферах промышленности и народного хозяйства: для вентиляции, транспортировки разных материалов и небольших предметов, охлаждения станков и готовых деталей, сушки и аэрации. Использоваться промышленные воздуходувки могут в различных условиях, в том числе при пониженной или повышенной температуре, высоком давлении, при наличии в воздушной смеси агрессивных химических веществ и паров кислот.

Сфера применения воздуходувок промышленного типа

Охлаждение в промышленности. Выдувают нагретый воздух и насыщают рабочую область прохладным. Пример: при производстве цемента именно применение промышленных воздуходувок позволяет путём подачи в теплообменники холодного воздуха быстро проводить охлаждение шлака до 100 °C с изначальных 1400-1500 °C. Аналогично работают установки такого типа при производстве стеклянных деталей и компонентов. Рециркуляция и вентиляция. Такая функция, позволяющая поддерживать регулярную замену нагретого воздуха на обычный, особенно нужна в сталелитейной промышленности и при производстве электричества на подстанциях, где используется для подачи воздуха, необходимого для сгорания органического топлива. Финальная обработка различных поверхностей от пыли. Обычно для этого используются воздуходувки радиального типа и наличием наклона обратного типа. Вытяжные современные вентиляторы способны легко справиться даже с сильными загрязнениями. Сушка. При изготовлении бумаги такие устройства сушат готовые листы. В промышленности пищевой сферы сушка нужна для удаления лишней влаги перед тем, как готовые продукты будут упакованы. Пневмопочта. При помощи воздуходувок можно организовать перемещение по трубопроводам контейнеров с документами или небольшими предметами, а также аналогичные действия относительно строительных материалов, муки, зерна и прочих материалов.

Использование промышленных воздуходувок в различных целях позволит значительно упростить ряд производственных и промышленных процессов, тратя на них значительно меньше времени и сил, быстро окупая вложения и минимизируя участие персонала в решении большого количества рабочих задач, ранее выполнявшихся вручную.



