. СМИ: Льготную ипотеку распространят на новые регионы России

Жители новых субъектов России — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — смогут рассчитывать на приобретение жилья по программе льготной ипотеки. Об этом представитель Минфина рассказал «Ведомостям».

Сотрудник Министерства заявил, что власти страны не планируют как-либо менять действие введенной меры в этих регионах. «Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители — ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме», — подчеркнул он.

Ранее РБК сообщал о ведущихся представителями Банка России консультациях с представителями отечественных кредитных организаций по вопросу об оказании услуг, в том числе выдачи льготной ипотеки, жителям этих регионов по упрощенной схеме.

На данный момент, указывало издание, проблемы в этой связи возникают из-за неуточненного миграционного статуса граждан, у них может не быть российского паспорта или вида на жительство в стране.

Между там, как передала «Парламентская газета», Правительство продлило действие программы семейной ипотеки. Взять льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земли смогут семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Ранее воспользоваться семейной ипотекой могли семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Ожидается, что после расширения программы льготные кредиты возьмут более 150 тысяч семей.