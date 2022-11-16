. Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке

Вадим Карасев

Все больше компания задумываются о необходимости собственного корпоративного сайта. Но когда они приходят к разработчикам с этой идеей, выясняется, что большинство не знает, что это такое и зачем он нужен.

Отличия корпоративного сайта

Корпоративный сайт — это многостраничный сайт, на котором расположена подробная информация о компании. На нем представлены история организации, подразделения, формы обратной связи, новости, услуги или товары, прайс, специальные ит-решения, например, калькулятор доставки и т.д.

От сайта-визитки корпоративный отличается количеством страниц и объемом представленной информации. Как правило, сайт-визитка имеет максимально простую структуру, минималистичный дизайн и ограниченный функционал.

На нем представлена только базовая информация о компании: чем занимается, преимущества, контакты. Сайт-визитку редко продвигают при помощи SEO-инструментов или контекстной рекламы.

У корпоративного сайта есть общие черты и с интернет-магазином, например, если на нем размещен каталог товаров или услуг. Но и тут есть своя разница. На корпоративном сайте такой каталог выполняет функцию витрины без возможности оформить покупку.

Чаще потенциальному покупателю предлагается форма обратной связи, которую уже обработают менеджеры.

В интернет-магазине процесс оформления и обработки заказов максимально автоматизирован.

Цель сайта-визитки — дать минимальную информацию клиентам, которые ищут именно эту компанию.

Цель корпоративного портала — произвести впечатление. поддержать имидж.

Цель интернет-магазина — максимально удобно и быстро продать клиенту необходимый товар.

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Задачи корпоративного сайта

У корпоративного сайта есть свои задачи, многие из которых необходимы не всем компаниям. Поэтому часто случается, что корпоративный сайт заказывают просто так, чтобы был. А реальной пользы он не приносит.

Давайте разберемся, о какой же пользе идет речь.

Поддержка имиджа . Корпоративный сайт с удобным функционалом и приятным дизайном доказывает надежность компании. Ведь она вкладывается в развитие собственного портала.

. Корпоративный сайт с удобным функционалом и приятным дизайном доказывает надежность компании. Ведь она вкладывается в развитие собственного портала. Полная информация . Корпоративный сайт дает максимум данных для потенциальных партнеров, СМИ.

. Корпоративный сайт дает максимум данных для потенциальных партнеров, СМИ. Общение с клиентами. Через корпоративный сайт может проходить вся коммуникация с клиентами. Для этого используются служба поддержки, отзывы о товарах и услугах, форма обратной связи.

Особенности разработки корпоративного сайта

Заказывая разработку корпоративного сайта, обращайте внимание на следующие разделы. Они должны в обязательном порядке присутствовать на сайте.

Задел на SEO . Корпоративный сайт создается не просто так. Как правило, сразу же после запуска начинается его SEO-продвижение. С учетом этого разрабатывается структура сайта.

. Корпоративный сайт создается не просто так. Как правило, сразу же после запуска начинается его SEO-продвижение. С учетом этого разрабатывается структура сайта. Удобная административная панель . На корпоративном сайте всегда много разного типа контента. Очень часто в компаниях размещением контента занимаются контент-менеджеры или маркетологи, у которых нет профильного технического образования. Поэтому важно, чтобы административная панель была максимально простой для работы.

. На корпоративном сайте всегда много разного типа контента. Очень часто в компаниях размещением контента занимаются контент-менеджеры или маркетологи, у которых нет профильного технического образования. Поэтому важно, чтобы административная панель была максимально простой для работы. Единый дизайн . Особенно это касается корпоративных сайтов с десятками страниц и сложной структурой. Поэтому важно, чтобы одни и те же элементы на разных страницах выглядят одинаково.

. Особенно это касается корпоративных сайтов с десятками страниц и сложной структурой. Поэтому важно, чтобы одни и те же элементы на разных страницах выглядят одинаково. Дополнительные функции. Например, в каталоге услуг это может быть функция поиска и динамическое меню. В каталогах товаров можно разместить форму обратной связи, чтобы потенциальный покупатель мог связаться и запросить информацию по конкретному товару.



