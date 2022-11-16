. Сперматозоидов становится всё меньше и меньше

Вадим Карасев

Собранные в ходе недавнего исследования данные показывают, что концентрация сперматозоидов у мужчин сократилась вдвое за последние 40 лет, и темпы снижения ускоряются.

Авторы работы нашли в базах данных PubMed и EMBASE 2510 статей, опубликованных в 1981–2013 годах и содержащих первичные данные о концентрации сперматозоидов в образцах мужского семени. В итоге по протоколу исследования было отобрано в общей сложности 244 оценки концентрации сперматозоидов и общего количества сперматозоидов из 185 исследований 42 935 мужчин, предоставивших образцы спермы в 1973–2011 годах. Выяснилось, что средняя концентрация сперматозоидов упала со 101,2 млн на миллилитр до 49,0 млн на миллилитр в период с 1973 по 2018 год, что составляет снижение на 51,6 %. Общее количество сперматозоидов за тот же период снизилось на 62,3 %.

Исследование той же группы, опубликованное в 2017 году, показало, что за последние 40 лет концентрация сперматозоидов снизилась более чем вдвое. Оно было основано на статистике, собранной в Европе, Северной Америке и Австралии. В нынешнее же исследование включено больше регионов, в том числе Центральная и Южная Америка, Азия и Африка.

Более того, скорость снижения концентрации сперматозоидов, по-видимому, увеличивается: анализируя данные, собранные на всех континентах с 1972 года, исследователи обнаружили, что концентрация сперматозоидов снижалась на 1,16 % в год. Однако, когда они рассмотрели только данные, собранные с 2000 года, снижение составило 2,64 % в год.

«Я думаю, это еще один сигнал о том, что с земным шаром что-то не так и что с этим нужно что-то делать. Так что да, я думаю, что это кризис, с которым нам лучше справиться сейчас, прежде чем он достигнет переломного момента, который может оказаться необратимым», — сказал первый автор исследования профессор Хагай Левин из Еврейского университета в Иерусалиме.

Предыдущие исследования показали, что фертильность мужчины падает, если концентрация сперматозоидов падает ниже 40 млн на мл. Хотя последняя оценка выше этой величины, Левин отметил, что это средняя цифра, предполагающая, что процент мужчин, оказывающихся ниже этого порога, растет. «Такое падение явно представляет собой снижение способности населения к воспроизводству», — сказал он.

Неясно, что может стоять за обнаруженной тенденцией. Одна из гипотез состоит в том, что могут играть роль химические вещества, разрушающие эндокринную систему, или другие факторы окружающей среды, воздействующие на плод в утробе матери. Эксперты говорят, что такие факторы, как курение, употребление алкоголя, ожирение и неправильное питание, также могут учитываться, и что здоровый образ жизни может помочь увеличить количество сперматозоидов.

Профессор Ричард Шарп, эксперт по мужскому репродуктивному здоровью из Эдинбургского университета, сказал, что новые данные показывают, что эта тенденция, по-видимому, является всемирным явлением. Шарп замечает, что снижение количества сперматозоидов может означать, что парам требуется больше времени для зачатия, и для многих время не на их стороне, поскольку они не могут зачать ребенка до тех пор, пока женщине не исполнится 30 или 40 лет, когда ее фертильность уже снижается. Но, по словам Шарпа, «эти проблемы возникают не только у пар, пытающихся завести детей. Они также станут огромной проблемой для общества в ближайшие полвека, поскольку всё меньше и меньше молодых людей будет работать и поддерживать растущее число пожилых людей».

Исследование опубликовано в журнале Human Reproduction Update.