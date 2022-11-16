. Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССР
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССР

Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССРFT: в НАТО не хотят назначать генсеком премьера Литвы из-за того, что она родилась в СССР

Некоторые члены НАТО не хотят видеть в качестве генерального секретаря альянса человека, родившегося в СССР. Об этом стало известно из колонки обозревателя Валентины Поп для британского издания Financial Times (FT).

По словам журналистки, власти Литвы планируют выдвинуть на должность генсека НАТО премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР. Однако, как уточнила Поп, некоторые участники Североатлантического альянса не желают, чтобы на этот пост назначали выходца из Советского Союза. Запад опасается, что такой шаг могут расценить как провокацию в отношении России, считает Пол.

Обозреватель также рассказала, что помимо Шимоните на пост генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-премьер Польши Дональд Туск и глава испанского правительства Педро Санчес.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс раскрыл «суровую правду» о конфликте на Украине. По словам журналиста, она заключается в том, что, если бы Вашингтон не помогал Киеву, Украина была бы обречена.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССР
Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Goat Simulator 3 получает оценки от журналистов — они лучше чем у первой части
Goat Simulator 3 получает оценки от журналистов — они лучше чем у
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 ноября 2022 года: не проявляйте негативные эмоции
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 ноября 2022 года: не проявляйте
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Алена Апина завела себе любовника
Алена Апина завела себе любовника
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка назвала причину побега Милохина из "Ледникового периода"
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетах
В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетах

Еще по теме

Стал известен главный претендент на должность генсека НАТО
Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека НАТО
Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО
НАТО оставляет Столтенберга генсеком до 2022 года