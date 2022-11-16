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Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении

Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направленииРИА Новости: российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении

Российские военные продолжают наступление на авдеевском направлении, об этом стало известно РИА Новости.

Агентство отмечает слаженную работу разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) юго-западнее Авдеевки.

Разведка при помощи беспилотников обнаруживает противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам, которые ведут огонь из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Также сообщается, что российские Вооруженные силы активизировали продвижение на донецком направлении, взяв под контроль Павловку, Опытное, Майорск и другие.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 160 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Бои на этом направлении произошли в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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