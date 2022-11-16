. Светлана Бессараб назвала главные проблемы сельских школ в России

У сельских школ есть множество проблем. Например, у них есть сложности с проведением капитального ремонта и обеспечением надежным интернет-соединением, им не хватает кадров. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По мнению Бессараб, внесенный в Госдуму законопроект о передаче сельских школ в ведение региональных властей позволит создать связку «муниципалитет-регион», в которой последний будет выступать в качестве драйвера для развития и оказания муниципалитету максимальной поддержки.

«Проблем у сельских школ на самом деле множество, признала парламентарий. Это и капитальный ремонт, и обеспечение надежным интернет-соединением, и нехватка кадров. Поэтому, на мой взгляд, большинство сельских школ воспользуются новым механизмом поддержки», — отметила парламентарий.

Набор заявок от школ на перевод в подчинение региональным властям начнется только в следующем году, а списки будут формироваться в трехлетней перспективе, рассказала Бессараб. Однако их количество, судя по всему, будет «весьма велико».

«Я не думаю, что помощь регионов сельским школам ограничится только выделением каких-то денежных средств. Скорее стоит говорить о том, что регионы, обладая большим административным ресурсом и властными полномочиями, выступят неким драйвером развития для сельских школ — смогут донести их проблемы до федеральных властей, привлечь дополнительное финансирование и так далее», — подчеркнула Бессараб.

Соответствующий законопроект был поддержали более 340 депутатов, его рассмотрение в Госдуме назначено на декабрь. Среди авторов инициативы — спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.