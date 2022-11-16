Вадим Карасев

Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сказал Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. В свою очередь, действующий президент демократ США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявлял, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года.