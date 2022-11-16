. Три простых способа улучшить функциональность батарей и повысить температуру в комнате

С наступлением зимы многие жалуются на ЖКХ, что батареи в квартире недостаточно горячие, и людям приходится мерзнуть или включать дополнительные источники тепла. Но прежде чем это делать, попробуйте использовать три известных способа, которые помогут увеличить нагрев батарей и на несколько градусов повысить температуру в помещении. Сделать это несложно, даже не имея никаких специальных навыков.

Избавьте батареи от грязи и пыли

Известно, что грязные батареи греют на четверть хуже, чем чистые. Поэтому в начале отопительного сезона их следует хорошо вымыть, а впоследствии периодически протирать влажной тряпкой.

Но если уже наступила зима и начался отопительный сезон, вымыть батареи не получится. Однако есть альтернативный способ их очистить от грязи и пыли. Делают это с помощью мощного фена.





Сначала под батарею кладут бумагу или кусок ткани, на которую будет падать грязь, затем тщательно и последовательно, сверху и сбоку, продувают феном каждую секцию. Результат вы ощутите сразу после того, как тщательно почистите все батареи в квартире.

Разместите между стеной и батареей теплоотражающий экран

Потеря тепла в значительной степени зависит от температуры между стеной и батареей. Чем она больше, тем больше тепла теряется, участвуя в обогреве стены, а не помещения.

Чтобы ликвидировать эту разницу, достаточно между стеной и батареей разместить теплоотражающий экран. Они продаются в строительных магазинах.





Установленные по всей квартире экраны между батареей и стеной будут способствовать тому, что тепло не будет напрасно расходоваться на обогрев внешней стены, а начнет поступать в комнату. Это поможет поднять температуру в помещении еще на несколько градусов.

Обеспечьте циркуляцию теплого воздуха в квартире

Качественная циркуляция воздуха в помещении — один из важнейших факторов, который помогает сохранить тепло. В домах, где при проектировании предусмотрены правила перемещения воздушных масс, будет значительно теплее.





Если у вас в квартире приток свежего воздуха обеспечивается только путем открытия форточки, то стоит подумать об установке приточно-вытяжной системы.

Но в крайнем случае можно использовать даже небольшой портативный вентилятор, установленный у батареи, который будет перемещать потоки теплого воздуха вглубь квартиры.