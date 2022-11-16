. У Екатерины Вилковой самый скромный райдер

Актриса Екатерина Вилкова рассказала о своих требованиях. У каждого артиста есть свой райдер, который должен выполняться. И пока некоторые звезды шоу-бизнеса на гастролях требуют различные изыски, актриса Екатерина Вилкова предъявляет довольно лояльные требования. За годы творческой деятельности 38-летняя актриса снялась в 82 проектах, среди которых такие яркие картины, как «Стиляги», сериал «Отель «Элеон», «А зори здесь тихие…» Тем не менее, несмотря на популярность и востребованность артистки, ее требования на съемках весьма скромны. «Перерыв между сменами 12 часов, растворимый кофе на площадке определенной марки — он продается в каждом ларьке, сахар, молоко, вареная колбаса, сыр, хлеб с семечками, сахаросодержащий газированный напиток с красной этикеткой в пластике 0,5», — рассказала о своих предпочтениях Екатерина в YouTube-шоу Fametime Tv Лауре Джугелии.К слову, актерская профессия — не единственное, чему Вилкова уделяет много времени. У артистки есть рукодельные хобби. Она вяжет шарфы и делает украшения, которые носят некоторые российские актрисы. По словам актрисы, увлечение хенд-мейдом у нее было с самого детства. Когда они с семьей скромно жили и на одежду не было денег, актриса вязала юбки и очень полюбила этот процесс, когда из обычных ниток можно связать красивое и модное изделие. «Началось с того, что я начала плести колечки из бисера, сначала для своей дочери, потом поняла, что их можно дарить всем друзьям и началось это с того, что ты можешь что-то сделать блестящее, снять с себя и подарить. А потом кто-то из знакомых сказал: «А давай-ка займись этим чуть более серьезно, это будет приносить тебе какие-то дивиденды»… Производить — это кайф. Мне нравится сам процесс», — рассказала актриса, показав свои работы.