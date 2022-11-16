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Уехавший из России комик назвал главную сложность эмиграции

Уехавший из России комик назвал главную сложность эмиграцииПереехавший в Израиль комик Михаил Шац назвал тоску по дому главной сложностью эмиграции

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее уехавший из России и проживающий в Израиле, рассказал, что тоскует по дому. Как пишет Starhit, высказывания юмориста прозвучали в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента).

Главной сложностью эмиграции Шац назвал понимание того, что он не может в любой момент «сорваться и съездить домой». Комик отметил, что потенциальная поездка в Россию кажется ему слишком рискованной.

«Угнетает, что скоро Новый год, и я начинаю думать: "Господи, как же хочется куда-нибудь за город под Питер, под елочку какую-нибудь в какой-нибудь уютный деревянный домик родной". Но нет. Я понимаю, что нет. И вот такие вещи периодически накатывают», — признался он.

Юморист также назвал подобные состояния «эмоциональными горками», которые ему приходится преодолевать уже около восьми месяцев. По словам Шаца, единственным способом борьбы с ними он считает максимальную занятость, которая оставит его без свободного времени на такие размышления.

Ранее Шац рассказал о сложностях жизни в Израиле. Он заявил, что эта страна требует от эмигранта «внутренней решимости пройти путь» и в ней «ничего не работает по первому требованию».

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что он уехал из России в Испанию. В июне ведущая рассказала, что комик теперь живет в Израиле.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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