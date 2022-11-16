. Утечка: В Microsoft Store обнаружили новую игру от WB Games

Вадим Карасев





Microsoft Store нередко становится местом утечек новой информации об играх, даже тех, которые еще не анонсировали. Во многом, это происходит благодаря пользователю под ником Aggiornamenti Lumia из Twitter, который отслеживает изменение информации в базах магазина Microsoft Store.

Он же обнаружил сегодня в Microsoft Store новую игру от WB Games. Некий проект под названием Metcat появился в Microsoft Store. Из указанной на его странице информации следует, что это игра для Xbox Series X | S размером около 43,43 Гб. Никаких логотипов или изображений самой игры страница в Microsoft Store не содержит.





Предполагается, что анонс данного проекта может состояться в рамках The Game Awards 2022, которая пройдет 8 декабря.