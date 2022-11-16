. В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку

В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку

В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженкуCorriere Di Bologna: в Италии египетский кондитер зарезал бывшую жену, бежавшую с Украины

В Италии найдено тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями. Об этом сообщает местное издание Corriere Di Bologna.

По информации издания, у девушки остался трехлетний сын. Следователи подозревают в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта, которого задержали на вокзале в Болонье.

В публикации утверждается, что Алашри развелась с мужем и захотела начать новую жизнь в Италии. Накануне убийства украинка решилась на переезд к новому возлюбленному.

По данным СМИ, 11 ноября женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны бывшего супруга. Она покинула дом и была вынуждена временно переехать к подруге. В день, когда она решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи, у нее возник конфликт с египтянином. С тех пор следы девушки были утеряны.

Ранее в Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинскую беженку, напав на нее с ножом. Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен на юге страны. 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, и нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии и были знакомы, при этом мотив преступления неизвестен.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
Смешной фейл в исполнении неуклюжего попугая
Смешной фейл в исполнении неуклюжего попугая
Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в декабре 2022 года
Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в
Девушка оскорбилась из-за слов будущей свекрови и раскрыла секрет ее сына
Девушка оскорбилась из-за слов будущей свекрови и раскрыла секрет ее
Когда тебя бросил Джек Воробей
Когда тебя бросил Джек Воробей
Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили изменения в фигуре
Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр
Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр

Топ на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут возникнуть конфликтные ситуации
Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут
Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма
Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма
В России перестало хватать техники для складов
В России перестало хватать техники для складов
Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых
Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин

Еще по теме

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье
СК РФ: В Пермском крае женщина пыталась сбежать, убив собственную дочь
Итальянская “Рома” усилилась футболистом “ПСЖ” (ФОТО)
Высший суд Италии признал законным брак, заключенный в сети Skype