. В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку

Вадим Карасев

Corriere Di Bologna: в Италии египетский кондитер зарезал бывшую жену, бежавшую с Украины

В Италии найдено тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями. Об этом сообщает местное издание Corriere Di Bologna.

По информации издания, у девушки остался трехлетний сын. Следователи подозревают в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта, которого задержали на вокзале в Болонье.

В публикации утверждается, что Алашри развелась с мужем и захотела начать новую жизнь в Италии. Накануне убийства украинка решилась на переезд к новому возлюбленному.

По данным СМИ, 11 ноября женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны бывшего супруга. Она покинула дом и была вынуждена временно переехать к подруге. В день, когда она решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи, у нее возник конфликт с египтянином. С тех пор следы девушки были утеряны.

Ранее в Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинскую беженку, напав на нее с ножом. Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен на юге страны. 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, и нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии и были знакомы, при этом мотив преступления неизвестен.