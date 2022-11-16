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В Конгрессе США обвинили Украину в убийстве польских мирных жителей

В Конгрессе США обвинили Украину в убийстве польских мирных жителейВ США обвинили Украину в развязывании третьей мировой войны из-за инцидента в Польше

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила Украину в убийстве польских мирных жителей и развязывании третьей мировой войны из-за инцидента с падением ракет в Польше. Об этом политик написала в своем аккаунте в Twitter.

«Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесен ПВО Украины. Мы должны перестать позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Никаких больше денег Украине. Пришло время положить конец этому конфликту и потребовать мира», — завила она.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в селе Пшеводув. Уточнялось, что в результате два человека погибли.

Президент США Джо Байден в беседе с партнерами Вашингтона по G7 и НАТО заявил, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Такое же мнение позже высказал и польский президент Анджей Дуда. Он также признал, что ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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