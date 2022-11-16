. В МИД РФ назвали мифологемой просьбы «призвать Путина к переговорам»

«Просьба призвать Путина к переговорам» Эммануэля Макрона отсылает к вопросу о создании мифологем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Ранее, по данным информагентства Bloomberg, французский президент Эммануэль Макрон в ходе двусторонней встречи призвал председателя КНР Си Цзиньпина «вернуть Президента России Владимира Путина за стол переговоров с Киевом».

«Это к вопросу о создании мифологем. О чем это сотрясание воздуха? Россия, ее президент, ее министр иностранных дел, огромное количество спецпредставителей восемь лет сидели за столом переговоров и не вставали из-за него», — отметила Захарова.

Она добавила, что столы переговоров существовали на разных уровнях. В течение восьми лет Россия ждала, когда партнеры «очнутся и начнут работать, а они вели себя, как […] не желающие быть вызванными для ответа, все время отвлекающиеся на что-то и отвлекающие других», подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она также выразила мнение, что Западу нужно вспомнить о совести.

«Вместо обсуждения идеального, с точки зрения всех нюансов, плана минских договоренностей, они придумывали любые способы, чтобы только этим не заниматься. О каком столе переговоров они сейчас говорят?» — заявила Захарова.

В апреле Киевским режимом и теми, кто за ним стоит, были заблокированы переговоры, был принят указ о непроведении переговоров, напомнила она. Как ранее сообщала «Парламентская газета», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться.