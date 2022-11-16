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В России допустили причастность Украины к взрыву на востоке Польши

В России допустили причастность Украины к взрыву на востоке ПольшиДепутат Шеремет: к взрыву на востоке Польши могут быть причастны украинские военныеСюжетРоссия и НАТО:

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что к взрыву на востоке Польши могут быть причастны украинские военные. Его слова приводит РИА Новости.

«У России сверхточное оружие и какое-либо поражение целей на территории Польши исключено», — заявил он. Депутат считает, что Киеву выгодна данная провокация для втягивания в конфликт стран НАТО. Он предположил, что атака могла осуществляться советскими ракетами, которые остались у украинской армии.

Шеремет также допустил, что украинские военные нанесли удар по границе с Польшей с одобрения западных спецслужб, чтобы формально у Североатлантического альянса был повод ввести свои войска на территорию Украины. Депутат добавил, что НАТО стремится легализовать свои действия на территории Украины, чтобы узаконить агрессию в отношению России.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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