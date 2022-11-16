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В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетах

В России выдвинули версию об упавших в Польше ракетахВоенный эксперт Леонков допустил возможность падения в Польше ракет украинской ЗРС С-300

В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Такую версию в беседе с РИА Новости выдвинул российский военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, это могли быть нештатно сработавшие ракеты украинской системы противовоздушной обороны. «Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов», — сказал собеседник агентства.

Также Леонков заявил, что исключает возможность того, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Вечером 15 ноября польские власти и СМИ заявили о падении в районе Пшеводува якобы российских ракет, в результате чего произошли взрывы, повлекшие гибель двух человек. Минобороны России назвало эти заявления провокацией, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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