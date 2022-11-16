. В США рассказали о несостоявшейся экранизации GTA с Эминемом в главной роли

Вадим Карасев

Студия-разработчик видеоигр Rockstar Games два десятилетия назад планировала снять фильм по мотивам вселенной Grand Theft Auto (GTA) с Эминемом в главной роли, однако проект так и остался нереализованным. Об этом пишет портал VGC, ссылаясь на подкаст с бывшим агентом Rockstar Games Кирком Юингом.

Как утверждает экс-сотрудник компании, через некоторое время после выпуска GTA 3 он и Сэм Хаузер, сооснователь и руководитель Rockstar Games, обсуждали перспективу съемок фильма по популярной вселенной. Главную роль в картине должен был сыграть легендарный американский рэпер Эминем, а на пост режиссера рассматривался британец Тони Скотт. В тот момент Хаузер заинтересовался инициативой коллеги, однако планы изменились.

"Я помню, как около 4 утра мне позвонил один из продюсеров из Лос-Анджелеса с предложением снять фильм. Он сказал: "Кирк, у нас есть Эминем в главной роли, и это фильм Тони Скотта, пять миллионов на носу, тебе интересно?" — поделился Юинг.

Когда Юинг вновь обратился к Хаузеру с предложением "на руках", президент Rockstar Games заявил, что не заинтересован в этом. Он связал это решение с тем, что продолжение выпуска видеоигр серии GTA показалось разработчику более прибыльным, чем фильм.

Действие большей части игр серии GTA происходит на территории Соединенных Штатов Америки, в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити, прообразами которых послужили соответственно Нью-Йорк и Майами, а также в вымышленном штате Сан-Андреас, прототипами которого стали Калифорния и Невада.



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