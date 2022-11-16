. Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее

Астролог Василиса Володина дала новый прогноз на несколько недель. Ведущая сделала очередной астрологический прогноз на 15 ноября и следующие нескольких недель. На этот раз звезды оказались благосклонны, поэтому ведущая шоу «Давай поженимся!» смогла сообщить подписчикам своего Telegram-канала немного хороших новостей. Володина отметила, уже во вторник благодаря «точному трину Венеры и Юпитера» все почувствуют не уныние и апатию, нагнетаемые последние дни, а, наоборот, подъем сил и вздохнут полной грудью. «Как будто увидел фото с тропического острова и мысленно очутился там, стряхнув серость северных будней. Все должно получаться легче, гармоничнее, более складно, понятно и отчетливо», — предсказала астролог.Кроме того, впервые после напряженных дней коридора затмений можно будет ждать от жизни не подвохов и неприятностей, а хороших новостей и приятных сюрпризов. «Начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель, в жизни будет ощущаться больше… праздника что ли. Светлого и радостного. Надеюсь, что трин Солнца с Нептуном нас не одурачит», — подытожила Володина. Напомним, с конца октября до середины ноября все астрологи и предсказатели пугали россиян коридором затмений и теми страшными событиями, которые это явление может с собой принести. Звезда шоу «Давай поженимся!» предрекала, что произойдет переломный момент, и именно он определит, в каком направлении наша страна будет двигаться до весны 2023 года – еще одной поворотной точки в ее истории.