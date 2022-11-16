. Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
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Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее

Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Астролог Василиса Володина дала новый прогноз на несколько недель. Ведущая сделала очередной астрологический прогноз на 15 ноября и следующие нескольких недель. На этот раз звезды оказались благосклонны, поэтому ведущая шоу «Давай поженимся!» смогла сообщить подписчикам своего Telegram-канала немного хороших новостей. Володина отметила, уже во вторник благодаря «точному трину Венеры и Юпитера» все почувствуют не уныние и апатию, нагнетаемые последние дни, а, наоборот, подъем сил и вздохнут полной грудью. «Как будто увидел фото с тропического острова и мысленно очутился там, стряхнув серость северных будней. Все должно получаться легче, гармоничнее, более складно, понятно и отчетливо», — предсказала астролог.
Кроме того, впервые после напряженных дней коридора затмений можно будет ждать от жизни не подвохов и неприятностей, а хороших новостей и приятных сюрпризов. «Начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель, в жизни будет ощущаться больше… праздника что ли. Светлого и радостного. Надеюсь, что трин Солнца с Нептуном нас не одурачит», — подытожила Володина. Напомним, с конца октября до середины ноября все астрологи и предсказатели пугали россиян коридором затмений и теми страшными событиями, которые это явление может с собой принести. Звезда шоу «Давай поженимся!» предрекала, что произойдет переломный момент, и именно он определит, в каком направлении наша страна будет двигаться до весны 2023 года – еще одной поворотной точки в ее истории.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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