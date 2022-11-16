. Венера в Знаке Стрельца с 16 ноября по 9 декабря 2022 года: что ждет Знаки Зодиака

Вадим Карасев

16 ноября Венера перешла в Знак Стрельца, что спровоцировало ослабление ее энергетики. Астрологи рассказали, каковы последствия данного перехода для представителей каждого из Знаков.

Стоит сразу сказать, что Венера в Стрельце приведет к тому, что у каждого человека немного снизится физическая выносливость. В этот отрезок времени стоит более тщательно планировать дела, исключая из списка то, что второстепенно и не имеет повышенной важности в данный момент времени.

Овен

Овнам стоит уделять больше внимания своему здоровью, поскольку Венера может подтолкнуть этих людей к рискам. Если появятся какие-то недуги, это может быть временно. Если это окажется чем-то серьезным, лучше будет незамедлительно показаться специалисту. При этом астрологи советуют не пить таблеток без ведома врача.

Телец

Тельцы утратят уверенность в себе. Это негативно скажется на всех сферах жизни — от любви до работы. Как и Овнам, Тельцам лучше не допускать появления проблем со здоровьем. Для этого им стоит поменьше налегать на горячительные напитки и пореже есть вредную еду.

Близнецы

Близнецам, которые нередко любят заниматься экстремальными видами спорта, лучше перестать это делать. Эти три недели будут крайне травмоопасными. Если захочется ярких эмоций и адреналина, лучше посмотреть какое-нибудь интересное и захватывающее кино, либо признаться в любви.

Рак

Ракам стоит избегать любого проявления безответственности. Венера, являющаяся покровителем этих людей, может лишить их удачи, если те будут слишком много рисковать и идти против моральных устоев. С 16 ноября Ракам лучше не нарушать закон и не давать никому пустых обещаний.

Лев

Львам астрологи с 16 ноября по 9 декабря настоятельно советуют позаботиться о своей безопасности, причем всецело. Начать стоит с безопасности физической — поменьше превышать скорость или переходить дорогу в неположенных местах. Также важно позаботиться о безопасности информационной. Пришло время сменить пароли.

Дева

Девам сейчас точно не стоит принимать важные судьбоносные решения. Венера даст им свободу выбора, но оберегать Дев кроме Меркурия будет некому. Если эти люди хотят оставаться удачливыми, им придется быть предельно осторожными в моменты появления каких-то жизненных дилемм.

Весы

Весам в периоды слабой Венеры нельзя заниматься делами финансового рода. Точнее, заниматься можно, но крайне осторожно и предусмотрительно. Астрологи рекомендуют избегать крупных и необоснованных покупок, а также временно перестать заключать финансовые сделки.

Скорпион

Скорпионы во время слабой Венеры ощутят не только недостаток сил, но и склонность к авантюрам. Самая большая опасность ждет этих людей в сфере любви. Не исключено, что одиноким Скорпионам резко захочется найти вторую половинку. Если принимать решения в спешке, можно сильно напортачить.

Стрелец

Стрельцам постоянно не будет хватать сил на преодоление тех или иных препятствий. Также в этот период может банально не хватать времени на то или иное дело. Людям данного Знака потребуется капелька терпения. Умение ждать и не торопиться сейчас станет для них истинным спасением.

Козерог

Козерогам не стоит привлекать повышенное внимание окружающих в это время. В противном случае их будут ожидать большие неприятности. Нужно отдавать предпочтение одежде без изысков, а также простой форме общения — без критики, негатива и провокаций.

Водолей

Водолеям совершенно точно нужно научиться прощать людей в период с 16 ноября по 9 декабря. Если таить в себе обиду и злобу, Венера конвертирует эти чувства в нечто плохое. Например, она может лишить Водолеев удачи, без которой будет сложнее добиваться желаемых результатов в делах.

Рыбы

Рыб погубить могут две вещи в период слабой Венеры в Стрельце: хитрость и уныние. Оставаться позитивными станет сложнее, но нужно будет найти в себе силы, чтобы не утопать в бесконечных самокопаниях. Хитрость же негативно скажется на карме.