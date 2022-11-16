. Виктория Боня успокаивала своего мужчину после ограбления

42-летняя модель Виктория Боня призналась, что не переживает за пропавшие вещи. Ведущая столкнулась с неприятной ситуацией: квартиру модели в Монако ограбили. Пока воры выносили вещи из апартаментов звезды «Дома-2», она находилась в Париже вместе с мамой, но была вынуждена прервать путешествие и вернуться домой. Срыв поездки расстроил знаменитость, но впадать в уныние она не стала. Возможно, все дело в том, что сейчас в жизни Виктории все складывается хорошо – она благополучно завершила экспедицию в горы и счастлива в отношениях с новым избранником, поэтому модель сильно не переживает из-за украденных вещей. А вот возлюбленный Бони, наоборот, нервничает, и она вынуждена успокаивать мужчину, личность которого пока не спешит афишировать.«Наверное, я единственный человек в мире, который успокаивает всех вокруг, когда со мной происходит что-то неприятное. Маму, своего любимого мужчину. Я им говорю: «Не волнуйтесь, все хорошо». Они за меня переживают, а я говорю: «Я вообще счастлива! У меня все прекрасно». Потому что расстраиваться из-за вещей – это не моя ситуация. Что произошло – то произошло», — объяснила Виктория. Напомним, экс-участницу «Дома-2» грабят уже не в первый раз. В прошлом году Боня сообщила, что в течение 10 дней воры дважды влезали в ее дом и вынесли часть вещей. Полиция так и не установила личности нарушителей, поэтому модель подозревает, что в этот раз к ней пробрались те же самые люди.