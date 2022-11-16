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VK проведет уроки для российских школьников

VK проведет уроки для российских школьниковКомпания VK организует для школьников занятия по современным видеотехнологиям «Урок цифры»

VK организует в российских школах с 21 ноября по 11 декабря мастер-классы по видеотехнологиям «Урок цифры». Занятия проводятся при поддержке Минцифры и Минпросвещения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Во время урока школьники познакомятся с современными видеотехнологиями и профессиями, которые связаны с этой сферой. В частности, дети узнают больше об алгоритмах автоподборки качества видео и умных рекомендациях, также им расскажут о видеозвонках и вертикальных роликах, которые сегодня используются повсеместно. В акции, которая проходит в режиме онлайн, смогут поучаствовать дети с 1-го по 11-й классы.

Чтобы сделать процесс обучения более интересным, ребят отправят в цифровой мир видеотехнологий вместе с персонажами проекта «Урок цифры», голосовым ассистентом Марусей и цифровым героем Пикселем. С помощью интерактивных тренажеров участники «Урока цифры» будут знакомиться с видеотехнологиями в самых разных цифровых сервисах, например в VK Звонках или VK Клипах.

Ранее стало известно, что почти семь тысяч российских школ поучаствовали в ежегодной акции «День IT-знаний», которую проводит компания VK при поддержке Минпросвещения, российского общества «Знание» и образовательных платформ «Сферум» и «Учи.ру». В ходе акции эксперты и гиганты IT-индустрии провели детям уроки в режиме онлайн и офлайн, где рассказали о современных видеотехнологиях, их применении в сервисах, а также о навыках, которые необходимы для специалиста в этой сфере. Видеоэфир с трансляцией встречи собрал почти два миллиона просмотров.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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