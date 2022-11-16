. Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет расставания. Обнародованы первые совместные фото
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Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет расставания. Обнародованы первые совместные фото

Водянова нашла потерянную сестру после 22 лет расставания. Обнародованы первые совместные фото

40-летняя супермодель Наталья Водянова родилась в бедной семье в Нижнем Новгороде, но никогда не забывала свои корни. У нее две сестры, одна из которых страдает аутизмом и ДЦП, но теперь нашлась третья.

Наталье было 18 лет, когда у нее родилась сестра Маша. Малышку отдали на удочерение в американскую семью. Модель рассказала журналу Vogue, что смогла найти ее только спустя 22 года.


Мама Водяновой тогда не могла сама обеспечить девочку всем необходимым, потому что у нее уже было три дочери, одна из которых нуждалась в дополнительном уходе. 

Машу поселили в Северной Каролине, и она стала зваться Дженнифер Бернс. Наталья долго искала сестру, но добиться результатов получилось только после регистрации в базе пропавших родственников: недавно подтвердились совпадения по ДНК.

Многие считают странным тот факт, что с деньгами супермодели у Натальи не получилось найти сестру раньше.


Психолог прокомментировала новость о встрече Водяновой с сестрой

Психолог Вероника Степанова тоже ознакомилась с интервью супермодели. В своем блоге она высказалась, что не может понять, как вообще могла произойти такая ситуация.

Это как это получается, что в свои сытые 18 лет (кстати, Водянова уже была беременна от Лорда, в 19 родила) она предложила маме отдать новорожденную младшую сестру. И если бы сестра сама ее не нашла и не сделала ДНК тест, Водянова никогда бы сама не призналась.

Специалистка заявила, что всегда чувствовала, что "там есть что-то странное". Она также не может понять, почему такая богатая женщина, как Водянова, не объявила о поиске сестры во всеуслышание. "Наташка, признавайся, может, еще и мальчик где завалялся?" — пошутила Степанова в конце.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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