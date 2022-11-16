Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства
Сегодня, 13:50 Вадим Карасев
В ФРГ заявили, что предложат Польше помощь с патрулированием воздушного пространства
Германия предложит Польше помощь с патрулированием ее воздушного пространства силами немецких военных. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель кабинета министров ФРГ, передает РИА Новости.
В частности, после инцидента с ракетами в польском Пшеводуве Берлин готов направить для патрулирования свои истребители. Кроме того, Германия намерена обсудить со своими партнерами по НАТО вопрос наращивания военной поддержки Киева.
По материалам: lenta.ru