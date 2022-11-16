. Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства
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Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства

Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространстваВ ФРГ заявили, что предложат Польше помощь с патрулированием воздушного пространства

Германия предложит Польше помощь с патрулированием ее воздушного пространства силами немецких военных. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель кабинета министров ФРГ, передает РИА Новости.

В частности, после инцидента с ракетами в польском Пшеводуве Берлин готов направить для патрулирования свои истребители. Кроме того, Германия намерена обсудить со своими партнерами по НАТО вопрос наращивания военной поддержки Киева.

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По материалам: lenta.ru

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