. Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства

Вадим Карасев

В ФРГ заявили, что предложат Польше помощь с патрулированием воздушного пространства

Германия предложит Польше помощь с патрулированием ее воздушного пространства силами немецких военных. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель кабинета министров ФРГ, передает РИА Новости.

В частности, после инцидента с ракетами в польском Пшеводуве Берлин готов направить для патрулирования свои истребители. Кроме того, Германия намерена обсудить со своими партнерами по НАТО вопрос наращивания военной поддержки Киева.