. "Вытекла жидкость": Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной после жесткого падения на "Ледниковом периоде"

Вадим Карасев

Поклонников Татьяны Тотьмяниной накануне шокировали жуткие кадры ее падения во время исполнения очередного номера на съемках "Ледникового периода". После случившегося звезду фигурного катания отправили на скорой в больницу. Супруг спортсменки Алексей Ягудин раскрыл ее диагноз.

На опубликованных фото, на которых запечатлено падение Тотьмяниной, она не может сдержать слез от боли. При этом вся нога олимпийской чемпионки была в крови.



После того как Тотьмянина взяла себя в руки и откатала до конца номер, ее отправили на скорой в больницу. Фанаты фигуристки переживали, поскольку информация о ее состоянии была весьма скудная.

Ситуацию в конце концов решил прояснить изданию Super супруг Татьяны Тотьмяниной Алексей Ягудин.

По словам знаменитого фигуриста, у его жены повреждена хрящевая прокладка в коленном суставе - мениск.

У нее немного поврежден мениск. Оттуда вытекла жидкость. Есть небольшие проблемы со связками. Вчера сделали КТ и МРТ. Но Таня решила сегодня кататься на съемках "Ледникового" на уколах. Те, кто знают Таню, этому не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого слово "надо" означает "надо", а не "возможно"

В результате Татьяна Тотьмянина, несмотря на травму, действительно приехала сегодня на съемки "Ледникового периода" и вышла на лед.

Авербух рассказал, как Тотьмянина получила травму на "Ледниковом периоде"

Несчастный случай на льду с Татьяной Тотьмяниной произошел, когда она исполняла очередной номер со своим партнером - актером Иваном Колесниковым.

У нее было падение во время выступления. Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок

Авербух назвал Тотьмянину "настоящим бойцом" в интервью "РИА Новости Спорт". "Смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой", - отметил продюсер "Ледникового периода".