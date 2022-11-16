. За продажу метанола предлагают наказывать по отдельной статье Уголовного кодекса
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За продажу метанола предлагают наказывать по отдельной статье Уголовного кодекса

За оборот метилового спирта предлагают наказывать по отдельной статье Уголовного кодекса. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 16 ноября.

Депутат Госдумы Максим Топилин напомнил о том, что за последний год в нескольких субъектах России прокатились волны смертей от отравления после употребления суррогатного алкоголя. При этом действующее уголовное законодательство не позволяет должным образом преследовать и наказывать виновных, добавил он.

Для решения этой проблемы сенаторы и депутаты предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, чтобы ввести уголовную ответственность за незаконный оборот метанола.

В новой статье Уголовного кодекса предлагают закрепить ответственность за незаконные производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи либо незаконный сбыт метанола, из-за которого были созданы условия для его потребления другим человеком. За это хотят штрафовать на сумму в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо назначать принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Повышенную ответственность предлагают ввести за незаконный оборот метанола группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, а также если это по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Если погибнут двое и более людей, виновных могут лишить свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 

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По материалам: pnp.ru

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