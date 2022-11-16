. Жена губернатора Калифорнии сравнила гениталии Вайнштейна с рыбой
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Жена губернатора Калифорнии сравнила гениталии Вайнштейна с рыбой

Жена губернатора Калифорнии сравнила гениталии Вайнштейна с рыбойЖена губернатора Калифорнии Сибел Ньюсом сравнила гениталии продюсера Вайнштейна с рыбой

Жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, актриса Дженнифер Сибел Ньюсом в суде описала деформированные гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает New York Post.

Актриса заявила, что продюсер изнасиловал ее в отеле в 2005 году. По ее словам, Вайнштейн утверждал, что поможет ей с актерской карьерой.

Сибел Ньюсом заявила, что у продюсера были «синяки, шрамы, желтые и зеленые, много растяжек на животе», Она добавила, что Вайнштейн был в плохой физической форме.

«Пенис выглядел необрезанным и странным, похожим на рыбу, что-то было деформировано в районе яичек. Много кожи, много кожи внизу», — сказала она. По словам актрисы, она боялась, что подхватит какую-нибудь болезнь.

Ранее New York Post писал, что «деформированные» гениталии Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. Прокуратура сообщила, что такая процедура необходима для доказательства обвинений жертв в изнасилованиях: ранее пострадавшие описывали «уникальные особенности тела» продюсера, которые появились в результате операции, перенесенной шоуменом в 1999 году из-за инфекции.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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