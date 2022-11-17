. 10 новых уровней и другие изменения в Turbo Golf Racing из Game Pass на этой неделе
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10 новых уровней и другие изменения в Turbo Golf Racing из Game Pass на этой неделе

10 новых уровней и другие изменения в Turbo Golf Racing из Game Pass на этой неделе


Авторы Turbo Golf Racing поделились планами на крупное обновление для проекта, которое выйдет уже на этой неделе. Апдейт станет доступен 17 ноября, и он добавит множество нового интересного контента, вместе со стартом второго сезона в игре.

Обновление ко второму сезону Turbo Golf Racing будет посвящено ацтекам. Заявлено, что оно добавит 10 новых уровней, обновленную систему обучения, рейтинговые таблицы лидеров и многое другое. Ниже можно посмотреть трейлер апдейта Turbo Golf Racing, который готовят разработчики к старту нового сезона — новый контент будет бесплатным.


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Напомним, игра Turbo Golf Racing стала частью подписки Game Pass в августе этого года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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