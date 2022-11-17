14 знаменитых женщин, которые унаследовали свою божественную красоту от не менее прекрасных матерей
Звёзды приковывают внимание зрителей не только благодаря своему таланту. Их внешность также играет очень большое значение для формирования фанатской любви. Красота знаменитостей легко пленит сердца поклонников и считается буквально инопланетной. Особенно это касается известных женщин.
Откуда знаменитые красавицы берут столь приятные внешние данные? Питание, спорт или это просто удача? Некоторые из женщин доказали, что их красота — это подарок матерей, чья внешность так же великолепна. Ниже представлены фото известных певиц, актрис и их мам, чтобы вы могли сами убедиться в том, как же они похожи.
Певица Бейонсе и её мама Тина Ноулз
Тина активно сотрудничает со своей дочерью. Под её шефством находятся модные бренды Mis Tina и House of Dereon.
Супермодель Наоми Кэмпбелл и её мама Валери Моррис
Певица Дженнифер Лопес и её мама Гваделупе Родригес
Актрис Шарлиз Терон и её мама Герда Джейкоб Алетта Мариц
Модель Ирина Шейк и её мама Ольга Шайхлисламова
Хлоя Грейс Морец и её мама Тери Дьюк Морец
Актриса Марго Робби и её мама Сари Кесслер
Певица Рита Ора и её мама Вера Ора
Вера Ора отучилась в медицинском университете СССР. После этого они с дочерью перебрались в Лондон. Сегодня мама известной певицы является востребованным психиатром.
Актриса Галь Гадот и её мама Ирин Гадот
Певица Леди Гага и её мама Синтия Джерманотта
Актриса Блейк Лайвли с мамой Элейн Лавли
Актриса Зои Кравиц с мамой Лизой Боне
Мама и дочь выглядят как две сестры. Лиза Боне — не только заботливая мать, но и талантливая актриса, запомнившаяся по ролям в ситкоме «Шоу Косби» и его спин-оффе «Другой мир».
Певица Бритни Спирс и её мама Линн Спирс
Актриса и певица Пэрис Хилтон и её мама Кэти Хилтон
Мама Пэрис Хилтон успела сняться в нескольких фильмах и сериалах. На данный момент она занимается семейным бизнесом. Женщина ни в чём не уступает популярной дочери.
Здесь вы можете посмотреть фотографии детей знаменитостей, которые запомнились поклонникам не только своим талантом, но и неординарной внешностью.